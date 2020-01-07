Виннипег, Канада, , 07:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» уступил команде «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

В составе победителей голами отличились Джош Моррисси (22-я минута), Николай Элерс (25-я в меньшинстве) и Эндрю Копп (51-я).

У «Монреаля» дубль в матче оформил Бен Шьяро (32-я и 52-я).

Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук отличился в дебютном для него матче за клуб одной результативной передачей.

Отметим, по итогам встречи в активе «Виннипега» 50 очков, что позволяет клубу находиться на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У 2Монреаля» 43 очка и двенадцатое место на Востоке.