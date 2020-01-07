Лондон, , 07:29 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Арсенал» переиграл команду «Лидс» в матче 1/32 финала кубка Англии по футболу.

Игра состоялась на поле лондонского стадиона «Эмирэйтс» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного во встрече мяча стал форвард «Арсенала» Рейсс Нелсон, который отличился на 55-й минуте игры.

Отметим, в матче 1/16 финала соперником «Арсенала» станет команда «Борнмут», лондонский клуб набрал 27 очков и находится на десятой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги. У «Лидса» 52 очка, он лидер турнирной таблицы АПЛ.