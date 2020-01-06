Берлин, , 15:58 — REGNUM Футбольный клуб «Аугсбург» арендовал хавбека берлинской команды «Герта» Эдуарда Лёвена. Об этом 6 января сообщает пресс-служба команды.

Также отмечается, что срок аренды 22-летнего футболиста рассчитан на 1,5 года и что подчёркивается, что Аугсбург имеет возможность выкупа игрока.

«Уверен, что это лучшее решение для всех. Приятно, что у меня теперь есть новый шанс проявить себя в бундеслиге», — приводит пресс-служба «Аугсбурга» слова Левена по поводу его аренды клубом.

Отметим, по данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оставляет €7 млн. Также Эдуард Лёвен выступает за сборную Германии, однако имеет российское гражданство.