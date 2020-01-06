Эр-Рияд, , 15:52 — REGNUM Экипаж команды «Камаз-мастер», которым руководит Юрий Сотников, стал вторым на этапе ралли «Дакар» в зачёте у грузовиков, проходящем в Саудовской Аравии.

Победителем стал экипаж белорусского «Маза» под руководством Сергея Вязовича с результатом 3 часа 47 минут 44 секунды.

Второй результат российского экипажа составил + 1 минута 46 секунд ко времени победителя. Третье место ещё у одного экипажа команды «Камаз-мастер», которым руководит Андрей Крагин, чьё отставание от лидера составило + 2 минуты 0,7 секунд.

Отметим, протяжённость специального участка между городами Аль-Вайх и Неом в Саудовской Аравии, по которым проходил второй этап ралли «Дакар», составила 367 км.