Москва, , 15:27 — REGNUM Федерация хоккея России (ФХР) довольна работой результатом сборной России на молодежном чемпионате мира и готова заключить с ним новый контракт, однако окончательное решение в данном вопросе будет зависеть от самого тренера. Об этом 6 января рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

«Надо обсудить с ним (Брагиным), какие у него планы. Мы довольны его работой, команда показала на чемпионате хороший хоккей, завоевала серебряные медали, что говорит о том, что тренер сделал очень хорошую команду», — приводит слова Третьяка Р-Спорт.

Также он отметил, что в работу со сборной вошел на посту советника главы штаба команды Игорь Ларионов, являющийся опытным специалистом.

«Но все зависит от желания и настроения самого тренера. Может, у него будут предложения из КХЛ? Сейчас мы не будем бежать впереди паровоза», — сказал президент ФХР.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января сборная Канады по хоккею переиграла команду России в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года со счетом 4:3.

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