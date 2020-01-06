Париж, , 15:02 — REGNUM Футбольный клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) «Челси» из Лондона и «Манчестер Юнайтед» хотят перехватить у мадридской команды «Атлетико» уругвайского нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани. Об этом 6 января сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

По данным источника, представители обоих клубов уже связались с 32-летним футболистом, несмотря на имеющуюся у него договорённость с мадридским «Атлетико».

Также уточняется, что для «МЮ» условием перехода игрока в команду является выход её в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Отметим, Кавани стал игроком «ПСЖ» летом 2013 года, когда перешёл в парижский клуб из «Наполи» за €64,5 млн. В текущем сезоне сыграл за клуб в 8 матчах и отметился в них 2 голами (один — с пенальти).