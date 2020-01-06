Манчестер, Великобритания, , 14:58 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» заинтересовался защитником донецкой команды «Шахтёр» Николаем Матвиенко. Об этом 6 января сообщает The Athletic.

По данным издания, «МС» хочет усилить свою линию обороны из-за кадровых проблем и поэтому интересуется 23-летним украинским футболистом.

Также уточняется, что у руководства «МС» не должно быть проблем с приобретением игрока, так как действие его контракта с «Шахтёром» заканчивается летом 2021 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Матвиенко сыграл в 14 мачтах за «Шахтёр» и отметился в них одним голом и одной результативной передачей.