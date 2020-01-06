Москва, , 14:57 — REGNUM Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать на один матч нападающего челябинского клуба «Трактор» Александра Авцина за удар клюшкой соперника. Об этом 6 января сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Трактора» Александра Авцина по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Напомним, эпизод с участием Авцина произошел на 17-й минуте второго периода матча между командой «Трактор» и казанским «Ак Барсом», когда он ударил клюшкой канадского форвард казанской команды Патриса Кормье.

Отметим, матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ между командами «Трактор» и «Ак Барс» состоялся 5 января и закончился победой казанской команды в овертайме со счетом 3:4.