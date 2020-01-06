Шанхай, Китай, , 14:55 — REGNUM Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с действующем чемпионкой мира по шахматам представительницей Китая Цзюй Вэньцзюнь во второй партии матча за мировую шахматную корону, проходившей в Шанхае.

Также известно, что Горячкина играла чёрными и что счет в поединке после двух партий равный — 1:1. Третья партия матча за звание мира по шахматам состоится 8 января.

Отметим, первая часть матча за звание чемпионки мира по шахматам пройдет в Шанхае до 12 января, а вторая — во Владивостоке с 16 по 24 января. Шахматистки должны будут сыграть 12 партий и в случае, если победитель не определится, его выявят на тай-брейке.