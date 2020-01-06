Москва, , 13:45 — REGNUM Российская фигуристка Виктория Васильева вынуждена будет пропустить летние Олимпийские игры по причине проблем с суставами. Об этом 6 января рассказал тренер спортсменки Сергей Давыдов.

«Пока нет», — приводит Р-Спорт его ответ на вопрос о том, решены ли у спортсменки проблемы с суставами.

Помимо этого, он отметил, что, несмотря на данное обстоятельство, сезон для Виктории не закончен и она обязательно будет выступать в финале Кубка России, а также уже в конце нынешней недели будет участвовать в полноценных тренировках.

Кроме этого, сообщается, что Васильеву, представляющую ЦСКА, заменит на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года, которые состоятся с 9 по 22 января в Лозанне, её коллега по команде Анна Фролова.

Напомним, в декабре Виктория Васильева вынуждена была пропустить чемпионат России, проходивший в Красноярске.