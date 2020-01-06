Ливерпуль, Великобритания, , 13:41 — REGNUM Нидерландский полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Жоржиньо Вейналдум может уйти из своего клуба по окончании текущего сезона. Об этом 6 января сообщает The Athletic.

По информации источника, контракт 29-летнего нидерландского футболиста действителен до конца сезона 2020/2021 и в настоящее время стороны так и не могут договориться о его продлении.

При этом отмечается, что в случае, если соглашение не будет продлено, игрок сможет покинуть свой нынешний клуб летом 2020 или 2021 года.

Также уточняется, что сам «Ливерпуль» не хочет терять одного из своих ключевых футболистов и намерен продлить свое соглашение с ним. В противном случае на игрока будет назначена солидная цена.

Отметим, Жоржиньо Вейналдум выступает в составе «Ливерпуля» с 2016 года. В нынешнем сезоне сыграл за свой нынешний клуб в 19 матчах и отметился в них 2 мячами.