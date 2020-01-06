Москва, , 13:39 — REGNUM Информацию о возможности перехода форварда московского клуба «Локомотив» Фёдора Смолова в состав команды из Барселоны» «Эспаньол» прокомментировал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

«Смолов нужен нашей команде», — приводит «Спорт-Экспресс» ответ Мещерякова на вопрос о том, может ли Смолов уехать для продолжения своей игровой карьеры в Испанию.

Также глава совета директоров московского клуба пошутил, что 29-летний футболист может ещё уехать и в Англию и заявил, что ему ничего такого об игроке неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информацию о том, что футбольный клуб из Барселоны «Эспаньол» интересуется нападающим московской команды «Локомотив» Фёдором Смоловым.