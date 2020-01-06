Лондон, , 13:37 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику лондонской команды «Тоттенхэм» и национальной сборной Гарри Уинксу. Об этом 6 января сообщает Daily Express.

По данным источника, 23-летний футболист не является авторитетом для нового главного тренера «МЮ» Жозе Моуриньо и поэтому он только один раз за прошедший месяц был включен в стартовый состав «Тоттенхэма». Из-за этого «МЮ» сделает попытку приобрести игрока во время зимнего трансферного окна.

Также сообщается, что с помощью Уинкса манчестерский клуб хочет усилить свою линию полузащиты, откуда выбыли травмированные Скотт Мактоминай и Поль Погба. При этом на футболиста также претендует команда «Манчестер Сити».

Отметим, в нынешнем сезоне Гарри Уинкс сыграл в 16 матчах за «МЮ» и не отметился в них никакими результативными действиями.