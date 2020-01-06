Брисбен, Австралия, , 12:46 — REGNUM Американская теннисистка Элисон Риске уверенно обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову в первом круге Теннисного турнира в Брисбене.

Американка одолела чешку в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. За этот временной отрезок Риске, являющаяся 19-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта. Её оппонентка, являющаяся 21-й ракеткой мира, пять раз подала навылет, трижды ошиблась при подаче и реализовала один брейк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская теннисистка Дарья Касаткина одержала верх над представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Окленде.