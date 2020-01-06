Москва, , 12:45 — REGNUM Защитник хоккейного клуба «Сочи» Кирилл Воробьёв получил дисквалификацию сроком на один матч за толчок на борт форварда московской команды ЦСКА Ивана Телегина в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 6 января сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Кирилла Воробьёва по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Отметим эпизод с участием Кирилла Воробьёва произошел на 11-й минуте второго периода матча между клубами «Сочи» и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 января, который закончился победой московской команды со счетом 1:7.