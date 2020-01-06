Брисбен, Австралия, , 12:11 — REGNUM Чешская теннисистка Барбора Стрыкова обыграла представительницу Британии Йоханну Конту в первом круге теннисного турнира в Брисбене.

Британская теннисистка уступила чешке в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 3:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут. За это время Стрыкова, занимающая 33-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), три раза подала навылет, два раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Её соперница, являющаяся 12-й ракеткой мира, два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейка.

Счет личных встреч спортсменок стал 3−0 в пользу Стрыковой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение с разгромным счетом российской спортсменке Маргарите Гапсарян в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Окленде.