Барселона, Испания, , 12:00 — REGNUM Футбольный клуб из Барселоны «Эспаньол» интересуется нападающим московской команды «Локомотив» Фёдором Смоловым. Об этом 6 января сообщает портал Diario La Grada.

При этом указывается, что руководство клуба хочет начать переговоры о трансфере 29-летнего футболиста в случае, если «Эспаньол» не сможет приобрести нападающего португальской «Бенфики» Рауля де Томаса.

Отметим, Фёдор Смолов играет за «Локомотив» с 2018 года из «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей за московскую команду и отметился в них 4 голами и 4 результативными передачами.