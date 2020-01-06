Оттава, , 11:55 — REGNUM Российская молодёжная хоккейная сборная России на групповом этапе молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2021 года будет играть со сборными командами Швеции и США. Об этом 6 января сообщает пресс служба Международной федерации хоккея.

Российская команда оказалась в группе В, в которой, наряду с командами Швеции и США, будут играть команды Австрии и Чехии.

В группе А на групповом этапе МЧМ-2021 будут играть команды Швейцарии, Финляндии, Германии, Словакии и Канады. При этом матчи группы А будут проведены в Эдмонтоне, а матчи группы В — в Ред-Дире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил свою благодарность национальной молодёжной сборной страны за выступление на молодёжном чемпионате мира в Чехии.

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