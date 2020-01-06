Москва, , 11:12 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил свою благодарность национальной молодёжной сборной страны за выступление на молодёжном чемпионате мира (МЧМ) в Чехии. Соответствующее сообщаете 6 января премьер-министр РФ разместил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира!», — написал в своем сообщении Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января сборная Канады по хоккею переиграла команду России в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года со счетом 4:3.

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