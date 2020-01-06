Москва, , 11:44 — REGNUM Молодежная российская хоккейная сборная отличалась на молодёжном чемпионате мира в Чехии тем, что играла в хоккей, а не мучилась. С таким заявлением 6 января выступил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Надо поздравить (российскую — ред.) команду с серебряными медалями, которые они завоевали на турнире (МЧМ в Чехии — ред.), где столько было приличных соперников. Наша же команда отличалась тем, что не мучилась, а играла в хоккей, что самое главное», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Также он отметил, что молодёжи свойственно ошибаться и особенно в плане дисциплины, что стало причиной того, что сборная России при счете 3:1 в свою пользу не смогла сдержать свои эмоции и начались ненужные удаления, которые помогли победить канадской команде.

«Мы сказали ребятам в раздевалке, что они талантливые, что действительно играли, были одной из лучших команд. Нужно сделать выводы, поскольку дисциплина — одна из основ. Наше старшее поколение за счет жесткой дисциплины обыгрывало почти все команды», — рассказал президент ФХР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-президент ФХР Роман Роттенберг дал свой комментарий об игре молодёжной сборной России в финале МЧМ в Чехии.