Окленд, США, , 10:37 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение с разгромным счетом российской спортсменке Маргарите Гапсарян в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Окленде.

Спортсменка из Белоруссии легко переиграла Гаспарян в двух сетах со счетом 3:6, 0:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время Соболенко два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов. Её соперница за этот же временной промежуток один раз подала навылет, четырежды ошиблась при подаче и реализовала 1 из 4 возможных брейков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская теннисистка Дарья Касаткина одержала верх над представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро на турнире WTA, проходящем в Окленде.