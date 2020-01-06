Москва, , 10:33 — REGNUM Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Роттенберг дал свой комментарий об игре молодёжной сборной России в финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ).

«Я поставлю этой команде пятерку за выступление на этом чемпионате мира», — заявил вице-президент ФХР и добавил, что если бы российская команда победила сборную Канады в финале, то это он бы российским хоккеистам оценку «пять с плюсом».

Также он рассказал, что и тренерский штаб команды, и её игроки, по его мнению, отработали данный турнир на максимально возможном уровне.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная Канады по хоккею переиграла команду России в финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года, проходившем в чешской Остраве, со счетом 4:3.