Рим, , 10:32 — REGNUM Римский футбольный клуб «Лацио» осуждает расистские выкрики в адрес форварда команды «Брешиа» Марио Балотелли в матче команд в рамках восемнадцатого тура итальянской Серии А. Соответствующее заявление 6 января опубликовано на официальном сайте римской команды.

«Клуб ещё раз подтверждает своё осуждение подобного неоправданного поведения и подтверждает намерение подать в суд на тех, кто фактически предаёт свою спортивную страсть, нанося серьёзный ущерб имиджу клуба», — говорится в заявлении клуба из Рима.

Также в нем подчеркивается, что «Лацио» как всегда выступает с осуждением дискриминационного поведения «крошечного меньшинства» своих болельщиков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нападающий футбольного клуба «Бершия» Марио Балотелли был подвергнут оскорблениям на расистской почве фанатами римской команды «Лацио» по ходу матча восемнадцатого тура итальянской Серии А.