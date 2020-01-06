Лос-Анджелес, США, , 10:14 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 106:99 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Пистонз» Деррик Роуз, который набрал за игру 28 очков.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал форвард Энтони Дэвис, который оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 11 подборами. Его коллега по клубу Леброн Джеймс, оформил в игре трипл-дабл с 21 очком, 14 подборами и 11 результативными передачами.

Отметим, эта победа сала пятой подряд для «Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА. Для «Пистонз» это пятое поражение в последних семи матчах.