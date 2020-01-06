Анахайм, США, , 10:12 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в серии буллитов в пользу хозяев со счетом 5:4.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 4:4. В составе «Анахайма» голами отличились оформивший в матче дубль Адам Хенрик (13-я минута, 38-я в большинстве), Кэм Фаулер (33-я) и Даниэль Спронг (35-я в большинстве).

У «Нэшвилла» шайбы забили Остин Уотсон (20-я), оформивший в матче дубль Крэйг Смит (23-я в большинстве, 45-я) и Рокко Гримальди (47-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов хозяева оказались удачливее, победный бросок записал на свой счет Райан Гецлаф.

Отметим, по итогам встречи «Анахайм» набрал 39 очков и находится на пятнадцатом, предпоследнем месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 45 очков и одиннадцатая строчка там же.