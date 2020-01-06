Ливерпуль, Великобритания, , 10:11 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Джеймс Милнер получил мышечное повреждение в матче чемпионата английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Эевртон» Об этом 6 января рассказал главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп.

«Милнеру было больно, а это говорит о том, что возникшая у него проблема серьезна, и, скорее всего, связана с мышечным повреждением», — приводит слова Клоппа официальный сайт ливерпульского клуба.

Также главный наставник «Ливерпуля» подчеркнул, что именно из-за этого в составе команды делается много перестановок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 января клуб «Ливерпуль» обыграл команду «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии со счётом 1:0.