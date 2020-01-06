Кливленд, США, , 10:09 — REGNUM Баскетбольный клуб «Миннесота Тимбервулвз» обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась со счетом 103:118 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался австралийский разыгрывающий «Кливленда» Данте Экзам, который набрал 29 очков за матч.

Самым результативным у «Миннесоты» стал сенегальский форвард команды Горгуи Дьенг, оформивший в матче дабл-дабл с 22 очками и 13 подборами.

Отметим, эта победа стала четвёртой для «Миннесоты» в последних шести матчах текущего сезона НБА. Для «Кливленда» это четвертое подряд поражение.