Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала верх над представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Окленде.

Российская спортсменка обыграла испанку в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 46 минут. За это время Касатскина, являющаяся 70-й ракеткой мира, два раза подала навылет, семь раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 из 9 возможных брейк-пойнтов. Её соперница ни одного раза не подала навылет, один раз ошиблась при подаче и реализовала 3 из 6 возможных брейк-пойнтов.

Отметим, как сообщало, ранее стало известно, что другая российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет принимать участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Окленде.