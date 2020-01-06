Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

В составе победителей голами отличились Фрэнк Ватрано (3-я минута), Бретт Коннолли (11-я), Майк Хоффман (49-я) и российский форвард команды Евгений Дадонов (58-я в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Питтсбурга» стал Джаред Макканн, отличившийся на 4-й минуте.

Отметим, по итогам встречи «Флорида» набрала 49 очков и находится на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Питтсбурга» 55 очков и третьем место там же.