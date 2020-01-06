Брешиа, Италия, , 09:05 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Бершия» Марио Балотелли был подвергнут оскорблениям на расистской почве фанатами римской команды «Лацио» по ходу матча восемнадцатого тура итальянской Серии А.

Как сообщает «Чемпионат», по ходу встречи сам 29-летний футболист сообщил судьям о поведении болельщиков «Лацио», после чего матч приостановили на пять минут.

Также после окончания встречи игрок написал на своей странице в социальной сети Instagram фанатам «Лацио» о недопустимости такого поведения.

«Фанаты «Лацио», которые были на стадионе, позор вам!», — написал в своем сообщении игрок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, матч восемнадцатого тура итальянской футбольной Серии А между командами «Лацио» и «Брешиа» состоялся 5 января и закончился со счетом 2:1 в пользу римской команды.