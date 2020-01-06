Финикс , США, , 08:53 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» уступил команде «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе и закончилась со счетом 114:121 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, который набрал за игру 40 очков.

В составе «Мемфиса» самым результативным стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, набравший в матче 30 очков.

Отметим, это второе поражение «Финикса» в последних пяти матчах текущего сезона НБА. Для «Мемфиса» это третья победа в последних пяти играх.