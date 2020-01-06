Сент-Пол, США, , 08:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в серии буллитов пользу гостей со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе «Калгари» голами отличились Милан Лучич (10-я минута в большинстве), Трэвис Хэмоник (16-я), Майкл Стону (42-я) и Марк Джордано (55-я в большинстве).

У «Миннесоты» голы на счету Кевина Фиала (6-я в большинстве), оформившего в матче дубль Маркуса Фолиньо (11-я, 20-я) и Джордана Гринвея (43-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов гости оказались удачливее. Победная шайба на счету форварда «Калгари» Дилона Дюбе.

Отметим, по итогам матча «Калгари» набрал 49 очко и находится на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Миннесоты» 46 очков и десятая строчка там же.