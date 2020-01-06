Окленд, США, , 08:36 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет принимать участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Окленде. Об этом 6 января сообщает WTA Insider в соцсети Twitter.

Также сообщается, что российская спортсменка, занимающая 53-й место в рейтинге WTА, была вынуждена сняться с турнира из-за вирусной инфекции и что её заменит представительница Италии Камила Джорджи (100-е место в рейтинге WTA).

Отметим, Светлана Кузнецова должна была начать турнир с матча с американкой Сереной Уильямс. Матчи турнира WTA в Окленде начнутся 6 января.