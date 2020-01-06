Рим, , 08:36 — REGNUM Футбольный клуб «Рома» уступил команде «Торино» в матче восемнадцатого тура итальянской футбольной Серии А.

Игра проходила на поле римского стадиона «Олимпико» и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

Главным героем игры стал форвард «Торино» Андреа Белотти, который оформил в матче дубль (45+2-я минута, 86-я с пенальти).

Отметим, по итогам матча в активе «Торино» стало 24 очка, что позволяет ему находиться на девятом месте турнирной таблицы Серии А. У «Ромы» 35 очков и четвертая строчка.