Роли, США, , 08:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй лайтингз» переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу гостей со счетом 1:3.

В составе победителей голами отличились Митчелл Стивенс (3-я минута), Стивен Стэмкос (5-я) и Брэйден Пойнт (26-я).

Автором единственной шайбы у «Каролины» стал российский форвард клуба Андрей Свечников (52-я).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет в матче две результативные передачи.

Отметим, по итогам встречи «Тампа» набрала 52 очка и находится на шестом месте турнирной таблицы НХЛ. У «Каролины» 50 очков и седьмая строчка там же.