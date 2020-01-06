Нью-Йорк, США, , 08:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл команду «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Мэдисон Сквер Граден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 135:132 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Маркус Моррис, набравший в матче 28 очков.

Самым результативным у «Клипперс» оказался центровой Монтрезл Харрелл. Ещё по 32 очка клубу принесли лёгкий форвард Пол Джордж и защитник Лу Уильямс.

Отметим, это третья победа «Клипперс» в последних пяти матчах регулярного сезона НБА. Для «Никс» данное поражение стало четвертым в последних семи играх.