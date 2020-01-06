Витория-Гастейс, Испания, , 08:05 — REGNUM Футбольный клуб «Алавес» из Витории сыграл вничью с севильской командой «Бетис» в матче девятнадцатого тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории и закончилась вничью со счётом 1:1.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте после точного удара полузащитника «Алавеса» Алейша Видаля.

И только на 55-й минуте гостям удалось его сравнять бразильского защитника «Бетиса» Эмерсона. При этом в компенсированное время первого тайма (45+3-я минута) хавбек гостям Хоакин Санчес не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Алавеса».

Отметим, по итогам встречи в активе «Алавеса» стало 20 очков, что позволяет клубу находиться на пятнадцатой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. У «Бетиса» 24 очка и тринадцатое место,