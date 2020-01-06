Майами, США, , 08:04 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Портленд Трэйл Блэзейрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Американ Эйрлайнс-Арены» в Майами и закончилась со счетом 122:11 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, оформивший в матче дабл-дабл с 34 очками и 12 результативными передачами. Ещё один дабл-дабл записал на свой счет центровой Хассан Уайтсайд, набравший 21 очко и сделавший 18 подборов.

У «Майами» самым результативным стал словенский разыгрывающий Горан Драгич, также оформивший в матче дабл-дабл с 29 очками и 13 результативными передачами.

Отметим, это пятая победа «Майами» в семи последних матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Портленда» данное поражение стало шестым в последних семи играх.