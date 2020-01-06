Чикаго, США, , 07:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл команду «Детройтом» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра проходила на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

Гости начали матч увереннее и уже к 17-й минуте вели со счётом 0:2 после голов Филипа Задины (4-я в большинстве) и Люка Гленденинга (17-я).

Однако хозяев это обстоятельство ничуть не смутило, и они смогли не только отыграться, но и уверенно победить, забив по лев шайбы во втором и третьем периоде. Отличились Дилан Строум (36-я), Дилан Сикура (36-я), Адам Боквист (49-я) и Доминик Кубалик (60-я в пустые ворота).

Отметим, по итогам матча в активе «Чикаго» 44 очка и двенадцатое место турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Детройта» 23 очка и последнее. Шестнадцатое место на востоке.