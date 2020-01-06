Виго, Испания, , 07:37 — REGNUM Футбольный клуб «Сельта» из Виго разошелся миром с командой «Осасуна» из Памплоны в матче девятнадцатого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле стадиона «Балаидос» в Виго и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Первый тайм прошел без забитых голов и только на 75-й минуте форварда «Сельты» Сантьяго Лоренсо открыл счет в матче. На 83-й минуте форвард «Осасуны» Луис Авила счет сравнял, что и стало итоговым результатом матча.

Отметим, по итогам встречи «Сельта» набрала 15 очков, что позволило ей занять семнадцатое место турнирной таблицы Примеры. У «Осасуны» 24 очка и двенадцатое место.