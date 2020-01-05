Прага, , 23:50 — REGNUM Сборная Канады по хоккею переиграла команду России в финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года. Встреча, прошедшая 5 января на ледовой арене в чешской Остраве, завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей голевыми действиями отметились Дилан Козенс, Коннор Макмайкл, Барретт Хэйтон и Aкил Томас. У команды России шайбы забросили Никита Александров, Григорий Денисенко и Максим Соркин.

Таким образом, подопечные Валерия Брагина завоевали серебренные медали МЧМ.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января сборная Швеции по хоккею, переиграв в матче за бронзу команду Финляндии, заняла третье место на МЧМ в Чехии. Встреча в Остраве завершилась со счетом 3:2.

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