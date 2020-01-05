Москва, , 20:58 — REGNUM Стал известен стартовый состав российской сборной по хоккею в возрасте до 20 лет на матч за первое место в чемпионате мира, об этом 5 декабря сообщает пресс-служба федерации хоккея.

В качестве вратарей заявлено два хоккеиста — это Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров.

Первое звено будет выглядеть следующим образом: Александр Романов, Данила Галенюк, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов.

Второе звено: Даниил Пыленков, Егор Замула, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Никита Александров.

Третье звено: Даниил Мисюль, Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Василий Подколзин.

Четвертое звено: Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. Соперником сборной команды России стала команда Канады. Ранее на этом турнире российские хоккеисты уже встречались с канадцами, счет закончился разгромом родоначальников хоккея — 6:0.

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