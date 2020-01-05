Острава, Чехия, , 19:55 — REGNUM Сборная Швеции по хоккею заняла третье место на молодежном чемпионате мира (МЧМ) в Чехии, переиграв в матче за бронзу команду Финляндии. Встреча, прошедшая 5 января в Остраве, завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей голевыми действиями отметились Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Оберг. У команды Финляндии шайбы забросили Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.

4 января молодежная команда Швеции по хоккею уступила команде России в полуфинале турнира, а сборная Финляндии уступила представителям Канады.

Напомним, финальный матч между сборными России и Канады начнется 5 января в 21:00 мск.

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