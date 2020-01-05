Рим, , 18:32 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в масс-старте свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме и впервые в своей карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски».

Лидировавший в общем зачете перед последней гонкой Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) занял в масс-старте 21-е место.

Победителем масс-старта стал Симен Хегстад Крюгер (Норвегия), который преодолел дистанцию в 10 км за карп0 минут 55,8 секунды. Второе место занял Шур Рёте (Норвегия). Российские лыжники Денис Спицов и Сергей Устюгов заняли четвертое и пятое места соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лыжник Андрей Большунов стал первым на дистанции 15 км классическим стилем на этапе многодневной гонки «Тур де Ски», прошедшей в итальянской Тоблахе. Второе место занял Сергей Устюгов (+13,7 секунды).

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