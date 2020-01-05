Прага, , 17:34 — REGNUM Молодежный чемпионат мира (МЧМ) в 2023 году, несмотря на санкции WADA по отношению к России, состоится в Новосибирске и Омске. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

«Мы (Международная федерация хоккея) получили информацию от WADA», — сказал Фазель.

По его словам, «ничего не изменится», так как чемпионат мира среди молодежных команд пройдёт в Новосибирске и Омске.

Как передавало ИА REGNUM, 30 мая 2018 года Федерация хоккея РФ (ФХР) получила официальное подтверждение от Международной федерации хоккея о проведении на территории страны МЧМ-2023. США, Канада, Швеция и Финляндия также боролись за право проведения чемпионата.

Читайте также: Первое заседание оргкомитета по подготовке к МЧМ-2023 прошло в Новосибирске