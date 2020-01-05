Рим, , 16:33 — REGNUM Лыжница Эбба Андерссон (Швеция) снялась с «Тур де Ски» перед финальным этапом в итальянском Валь-ди-Фьемме из-за простуды, сообщает Expressen со ссылкой на врача шведской сборной Магнуса Оскарссона.

«Мы заметили это сегодня утром — у нее были симптомы простуды и боль в горле, — сказал он. — Решение было очевидным, каким бы сложным оно ни было».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эбба Андерссон заняла второе место в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках проводимого в итальянском Валь-ди-Фьемме этапа «Тур де Ски». Победительницей гонки стала норвежская спортсменка Астрид Якобсен. Российкая лыжница Наталья Непряева заняла шестое место.

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