Прага, , 16:16 — REGNUM Поведение нападающего сборной России по хоккею Александра Хованова, который проезжая мимо скамейки запасных команды Швеции во время матча ЧМ-2020 в Чехии поцеловал герб РФ на своем свитере, раскритиковал форвард шведской сборной Альбин Эрикссон. Об этом сообщает Expressen.

«Типичная Россия, — сказал спортсмен, комментируя эпизод матча. — … Для них (игроков сборной России) нормально проехать мимо нашей скамейки и поцеловать герб».

При этом Эрикссон напомнил, что ранее подопечным Валерия Брагина не понравилось поведение игрока сборной Канады, который не снял шлем во время исполнения гимна России.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января на ледовой арене в чешской Остраве сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4.

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