Острава, Чехия, , 23:32 — REGNUM Победу сборной России по хоккею над командой Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года в Чехии прокомментировал глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Тяжелый матч, можно сказать, как финальный, — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом Sport24.ru. — Эта игра — украшение этого МЧМ… Мы (хоккеисты сборной России) проигрывали 0:1, выигрывали 3:1, потом снова проигрывали 3:4, но победили».

По его словам, чемпионы рождаются именно в таких матчах.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января сборная России по хоккею вышла в финал МЧМ, переиграв в овертайме в полуфинале команду Швеции в чешской Остраве. Итоговый счет — 5:4.

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