Острава, Чехия, , 22:32 — REGNUM Сборная России по хоккею, переигравшая 4 января команду Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года в Чехии, является фаворитом турнира. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен, комментируя итоги матча.

«У соперника потрясающие игроки, очень хорошие нападающие, — сказал Монтен. — Было честью играть против них… Если посмотреть на их состав, то они фавориты МЧМ».

Наставник сборной Швеции выразил мнение, что глубина состава — главная сила команды России.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января сборная России по хоккею, переигравшая в овертайме в полуфинале команду Швеции, вышла в финал молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года. Встреча прошла в чешской Остраве и завершилась со счетом 5:4.

Читайте также: Брагин об игре сборной России: «Пропустили не очень обязательные голы»

А также: Сборная России обыграла команду Швеции и вышла в финал МЧМ