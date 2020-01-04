Острава, Чехия, , 21:32 — REGNUM Сборная России по хоккею, переигравшая 4 января в чешской Остраве команду Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года, пропустила не очень обязательные голы. Об этом, как передает «Спорт-экспресс», сообщил главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, комментируя итоги матча.

«Играли (хоккеисты сборной России) очень неплохо, компактно, старались действовать агрессивно, — сказал Брагин. — Пропустили не очень обязательные голы».

При этом он добавил, что российские хоккеисты верили в победу до конца.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января сборная России по хоккею вышла в финал молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года, обыграв в полуфинале команду Швеции. Встреча прошла на ледовой арене в чешской Остраве и завершилась в овертайме со счетом 5:4.

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